“Quello che mi rnde contento , ancge se non ci sono giocatori imprtani come Klobotka, senza lasciare gli altri. I ragazzi meritano i complimenti , anche oggi Gilmour ha fatto una prova magistrale. Siamo stati bravi tutti , dominando la partita , Alla fine questo gol ci ha compolicatoi un pò il match. Il Torino è una uona squadra ew certaemnte farà bene”. Così Antonio Conte ai microfoni Dazn.

Rivedere Anguissa e De Bruney che cercano di prendersi la squadra, e Alisson Santons subito nel progetto Napoli

“Si , per quello che riguarda Anguissa e De Bruney senbra che non se ne siano mai andati , invece se ne sono andatai. Non abbiamo mai cerato alibi delle assenze, abbiamo vinto una Suopercoppa e siamo rimasti sempre alti in classifica. Stiamo crcando di recuperare McTominay , speriamo che possa rientarre con noi”. Pe rAlisson? sta cercando di entrare nei meccanismi di gioco , quello che chiedo a luio di non essere timido , oggi non lo è stato, non è un problema se commetti un errore”

Non ci dimentichiamo Samt’Elmas , lui cpisce di calcio , gioca da centrocampista centrale , trequartista , se non sbaglio e la diociottesima partita che gioca da titolare”