Serie A Enilive: designazioni 28a Giornata: Derby Milan -Inter affidata a Doveri

Sarà l’arbitro della Sezione di Roma Doveri a dirigere il big-match 28a Giornata Serie A , il derbi Milan -Inter. Ecco tutte le designazioni.

NAPOLI – TORINO Venerdì 6/03 h. 20.45

FABBRI

BAHRI – POLITI

IV: PERRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

CAGLIARI – COMO Sabato 7/03 h. 15.00

MARINELLI

MORO – BIFFI

IV: AYROLDI

VAR: NASCA

AVAR: GUIDA

ATALANTA – UDINESE Sabato 7/03 h. 18.00

RAPUANO

COSTANZO – MASTRODONATO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA

JUVENTUS – PISA Sabato 7/03 h. 20.45

SACCHI J.L.

DI GIOIA – LAUDATO

IV: TURRINI

VAR: MARINI

AVAR: GIUA

LECCE – CREMONESE h. 12.30

SOZZA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV: PAIRETTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: FOURNEAU

BOLOGNA – H. VERONA h. 15.00

MUCERA

BINDONI – TEGONI

IV: MASSA

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

FIORENTINA – PARMA h. 15.00

ZUFFERLI

IMPERIALE – CECCON

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARIANI

GENOA – ROMA h. 18.00

COLOMBO

ROSSI M. – VECCHI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANIELLO

MILAN – INTER h. 20.45

DOVERI (foto)

BACCINI – BERTI

IV: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: DI BELLO

LAZIO – SASSUOLO Lunedì 9/03 h. 20.45

ARENA

MELI – ALASSIO

IV: TREMOLADA

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO