Coppa Italia Frecciarossa: Lazio-Atalanta 2-2

Atalanta, Palladino:”dovevamo essere più incisivi negli ultimi metri”

Marzo 5, 2026
scritto daRedazione

Abbiamo fatto una buonissima partita. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni per sbloccarla. Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione dopo essere andati sotto due volte, il pareggio è il risultato giusto”. Così il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino dopo il 2-2 in rimonta sulla Lazio all’Olimpico nella semfinale di andata di Coppa Italia. “Al ritorno la partita sarà aperta, ci teniamo ad andare in finale, prendiamoci l’ottima prestazione di stasera e andiamo avanti.”

Napoli:Conte perde Lobotka , ma in panchina tornano De Bruney e Anguissa