Lazio , Sarri :”Ci siamo trovati spesso in difficoltà in molti ruoli, la rosa è da riequilibrare” 

Maurizio Sarri è soddisfatto del pareggio 2-2 contr l’Atalanta andata semifinale Coppa Italia Frecciarossa:” siamo soddisfatti per al prestazione, in un momento difficile , di alto livello contro una squadra forte. Siamo un po’ rammaricati per il risultato, ma siamo dentro la partita e andremo là a giocarci la qualificazione. Se la facciamo come stasera, possiamo riuscirci”. Servirebbero attaccanti che ci garantiscano più gol ma quest’anno non li abbiamo avuti per vari motivi. Ci siamo trovati spesso in difficoltà in molti ruoli, la rosa è da riequilibrare”.