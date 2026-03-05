Sfondo scuro Sfondo chiaro
Coppa Italia:Lazio-Atalanta 2-2 . Biancocelesti due volte in vantaggio , due colte ripresi dall'Atalanta
Lazio , Sarri :”Ci siamo trovati spesso in difficoltà in molti ruoli, la rosa è da riequilibrare” 
Atalanta, Palladino:"dovevamo essere più incisivi negli ultimi metri"

Marzo 5, 2026
scritto daRedazione

Maurizio Sarri è soddisfatto del pareggio 2-2 contr l’Atalanta andata semifinale Coppa Italia Frecciarossa:” siamo soddisfatti per al prestazione, in un momento difficile , di alto livello contro una squadra forte. Siamo un po’ rammaricati per il risultato, ma siamo dentro la partita e andremo là a giocarci la qualificazione. Se la facciamo come stasera, possiamo riuscirci”. Servirebbero attaccanti che ci garantiscano più gol ma quest’anno non li abbiamo avuti per vari motivi. Ci siamo trovati spesso in difficoltà in molti ruoli, la rosa è da riequilibrare”. 

Marzo 5, 2026
scritto daRedazione
