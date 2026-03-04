Le ultime notizie su gli unfortunati del Napoli , cominciano a dare più tranquillita al tecnico Antonio Conte. Nel match contro il Torino , assente Lobotka , lo slovacco uscito in anticipo nel match contro il Verona per un sovracarico al bicipite femorale. Assente e da lungo tempo lo scozzese McTominay semrpe a combattere con il prblema al tendione, Conte rittrova : Kevin De Bruney (infiortunatosi il 25 oottobre 2025) e Frank Anguissa , i primi del mese di Novembre 2025. I due centrocampisti partiranno dalla panchina nella sfida contro i granata.
Napoli:Conte perde Lobotka , ma in panchina tornano De Bruney e Anguissa
Marzo 4, 2026