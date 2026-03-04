Como, Fabregas:”è stata una partita tattica”

Leggero amaro in bocca di Cesc Fabregas al termne del match d’andata -semifinale Coppa Italia Freciarossa contro l’Inter terminato 0-0, iltecnico lariano ai microfono Sportmediaset:” ” quando fai una partita contro una grande squadra sei soddisfatto ma con un po’ di amarezza. Il risultato è quello che è, nel globale della partita avremmo potuto fare un gol e siamo stati più vicini noi a segnare”. L. “È stata una partita tattica contro la squadra più dominante della Serie A, abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Siamo stati