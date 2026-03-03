Como Fabgregas:”l’Inter va affrontata con la giusta determinazione”

Appare chiaro li messaggio di Cesc Fabregas in vista della sfda andata semifinale Coppa Italia Frecciarossa contro l’Inter:” : “Il Sinigaglia deve essere una piccola Bombonera“. Il tecnico spagnolo : Siamo in un momento impotante della stagione e dobbiamo affrontare questa partita con il con la giusta determinazione riconoscendo i valori dell’avversario”. Fabregas ha poi aggiunto -: “Dobbiamo mettere in campo una grande prestazione, avere ben chiaro ciò che vogliamo fare e come vogliamo farlo, giocando con energia e determinazione in ogni situazione”.