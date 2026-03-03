Serie A: La Fiorentina affonda al Bluenergy Stadium. Viola sconfitti 3-0 dall’Udinese

La 27a giornata della Serie A si chiude con la pesante sconfitta per 3-0 della Fiorentina, i viola non muovono la classifica e restano terzultimi in zona poericlosa con 24 punti, insieme al Lecce e alla Cremonese.
Al Bluenergy Stadium l’Udinese martella sin dall’inzio del match i Viola soffrono leiniziative deilla squadra friuana coppia Zaniolo-Davis, i due perfettamente in intonia . Kabasele stappa il match lasu azione da calcio d’angolo al 10′, poi la Fiorentina si salva in due coccasioni evitando il raddoippio grazie a due inyterventi di de Gea : doppia parata su Davis K’estremo difensore Viola si deve arrendere al 63′ quando Rugani mette giù in area Watford: Davis dagli undici metri e lo spiazza, è 2-0 Udinese.
La Fiorentina accusa il doppio svataggio , senza imbastire alcuna reazione e sopratutto si nota non calciando mai in porta che . Nel re cupoerono Buksa sigla il 3-0 (93′). Viola terzultimi . Ossigeno invece per l’Udinese; a +11 sulla zona-retrocessione, Runjaic torna al successo dopo tre ko consecutivi.
IL TABELLINO
UDINESE-FIORENTINA 3-0
UDINESE (3-5-2) – Okoye 6; Kristensen 6.5, Kabasele 6.5, Bertola 6.5 (27′ st Mlacic 6); Ehizibue 6, Piotrowski 5.5 (27′ st Oier Zarraga 6), Karlström 6, Ekkelenkamp 6.5, Zemura 6.5 (27′ st Kamara 6); Zaniolo 7 (42′ st Miller sv), Davis 7.5 (22′ st Buksa 6.5). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Arizala, Camara. All. Runjaic.
FIORENTINA (3-5-2) – de Gea 6; Pongracic 6 (1′ st Comuzzo 5.5), Rugani 4, Ranieri 5.5; Harrison 5, Mandragora 5.5 (25′ st Fabbian 6), Fagioli 5.5 (42′ st Fazzini sv), Brescianini 5.5 (1′ st Ndour 6), Parisi 5.5; Kean 5 (25′ st Piccoli 5.5), Gudmundsson 5. A disposizione: Leonardelli, Christensen, Gosens, Fortini, Kouadio, Balbo. All. Vanoli.
Arbitro: Pairetto.
Marcatori: 10′ Kabasele (U), 18′ st Davis rig. (U), 48′ st Buksa (U).
Ammoniti: Pongracic (F), Parisi (F), Ehizibue (U), Rugani (F), Ranieri (F).