Serie A: Roma-Juventus 3-3. Gatti riprende i giallorossi al 93°

Una partita incredibile allo stadio Olimpico , Roma -Juventus finisce 3-3
Nella 27^ giornata nella sfida Roma -Juventus non sono mancate le emozioni , come nelle previsioni tra Roma e Juventus , sfida per la Champions League.
Senza tatticismi le due squadre sin dal fischio d’inizio si affrontano a viso aperto. La Roma stappa il natch al 39′ con Wesley . grazie al recupero della palla di Pisilli su Kalulu , il brasiliano dal limite dell’area calcia a giro all’incrocio dei pali.
In avvio di rirpesa 47′ il gran gol di Conceiacao , una saetta da fuori area illeggibile per Svilar. La Roma subisce ma non rinuncia ad attaccare , infatti subito ripassa in vantaggio con N’dicka al 54′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo la zampata in area al 54′ riporta i giallorossi in vanmtaggio. La Roma insiste e su lancio di Konè , Malen si invola entra in area e con unoi scavetto buca per la terza volta Perin. al 65′
La partita però sembra tutta a favore dei giallorossi , invece un’errore du celik permette la battuta arete di Boga al 78′ che accorcia le distanze. Finale concitato con Spalletti che mette in campo Gatti come centravanti aggiunto , proprio il difensore Gatti insacca da due passi il pari al 93′, che consente alla Juve di uscire indenne dall’Olimpico. I Juve che dale a quota acon 47 punti. Roma a 51 a-2 dal Napoli.
IL TABELLINO
Roma-Juventus 3-3
Roma (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Celik; Rensch (29′ st Ghilardi), Cristante (29′ st El Aynaoui), Koné, Wesley; Pellegrini (45′ st Zaragoza), Pisilli; Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Angeliño, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Arena, Vaz, El Shaarawy. All. Gasperini.
Juventus (4-2-3-1) – Perin; Kalulu, Bremer (43′ st Gatti), Kelly, Cambiaso (43′ st Openda); Thuram (27′ st Miretti), Koopmeiners; Conceiçao (27′ st Zhegrova), McKennie, Yildiz; David (17′ st Boga). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Cabal. All. Spalletti.
Arbitro: Sozza.
Marcatori: 39′ Wesley (R). 2′ st Conceiçao (J), 9′ st N’Dicka (R), 20′ st Malen (R), 33′ st Boga (J), 48′ st Gatti (J).
Ammonito: Wesley (R).