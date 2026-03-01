Serie A: stoico Sassuolo, batte l’Atalanta 2-1

Un Sassuolo stoico decimato al 15′ espulso rosso diretto a Pinamonti (fallo su Dijmsiti) batte 2-1 l’Atalanra, In diceci la squadra di Grosso per trequarti del match. (nella foto Konè autore del vantaggio neroverde).

Nella 27/esima Giornata Serie A , un Sassuolo tutto cuore e grinta , batte l’Atalanta 2-1 . Al Mapei Stadium, è la Dea a farsi pericolosa con Zalewski che non sfrutta un’ottima occasione. Al 10’. la risposta del Sassuolo con Carnesecchi che salva invece ssul colpo di testa di Thorstvedt. Al 15′ l’espulsione di Pinamonti. L’attaccante secondo Marchetti interviene a gamba tesa sulla caviglia di Djimsiti rosso diretto.

In dieci i neroverdi , riescono a sfruttare un calcio d’angolo , e al 23′ Konè sottoporta appoggia alle spalle di Carnesecchi per il vantaggio. L’Atalanta rispoinde subito , Muric para il l colpo di testa di Bellanova.

Nella rirpesa il Sassulo si chide bene , si gioca nella metàcampo dei neroverdi in quaranta metri , ma Thorstvedt fa 2-0 al 69’: innescato sempre da Laurienté, il norvegese sorprende Carnesecchi con un tiro preciso all’incrocio dei pali . Krstovic prova arirpomdere a, ma Muric respinge in angolo il colpo di testa del montenegrino.

All’87’, ancora Muric protagonista su u Samardzic, deviando la sua conclusione sul palo,. All’88’ dopo tanta pressione atalntina , ennesimo cross rasoterra di Zappacosta ,e Musah di destro batte Muric per il 2-1. L’Atalanta ci crede ma trova semre Muric prontoi a deviare leggermente sulla traversa il colpo di testa di Scalvini. Il Sassuolo è sulle gambe , ma nonoistante le difficoltà porta a casa un’importante vittoria e sale a 38 punti, portandosi a -7 proprio dall’Atalanta: la formazione di Palladino resta infatti ferma a 45.

IL TABELLINO

SASSUOLO-ATALANTA 2-1

Sassuolo (4-3-3): Muric 7;5 Coulibaly 6,5, Idzes 6,5, Muharemovic 6, Garcia 6; Thorstvedt 7, Matic 6,5 (28’ st Lipani 6), Koné 7 (44’ st Doig sv); Berardi 6,5 (28’ st Nzola 5,5), Pinamonti 4, Laurienté 7 (28’ st Fadera sv, 34’ st Iannoni sv). A disp. Turati, Satalino, Zacchi, Romagna, Pedro Felipe, Volpato, Vranckx, Bakola, Moro. All. Grosso

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 5,5, Djimsiti 5,5 (31’ st Hien 6), Kolasinac 5; Bellanova 65,51’ st Zappacosta 6,5), De Roon 5,5, Pasalic 5,5, Bernasconi 5,5 (1’ st Sulemana 5,5); Samardzic 5,5, Zalewski 5,5 (23’ st Musah 6,5); Scamacca 5,5 (1’ st Krstovic 6). A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Zappacosta, Bakker, Vavassori, Kamaldeen. All. Palladino

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 23’ Koné (S), 24’ st Thorstvedt (S), 43’ st Musah (A)

Ammoniti: Idzes (S), Bernasconi (A), Matic (S), Zalewski (A)

Espulsi: Pinamonti (S)

Note: ammonito Grosso (S) dalla panchina, ammonito Palladino (A) dalla panchina