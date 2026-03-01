Serie A: Cremonese -Milan 0.2, Pavlovic e punto esclamativo di Leao

Il Milna tra il poesimo e 93esimo riesce a battere una tenace Crenonse 2-0. e consolida la posizione ninclassifica al secondo posto a-10 dall’Inter , dopoi la sconfitta interna contro il Parma.

Nel match delle ore 12,30 della ventisettesima giornata di Serie A,il Milan rieswce a vincere 2-0 susulla Cremonese, mentre il Milan controlla bene dimostrando supoeriorità in campo . Leao da pochi passi si divora il vantaggio , poi Audero alza il muro per fermare prima Pulisic e poi Fofana,

Nella ripresa, il portoghese sbaglia ancora da pochi passi. Allegri freme in panchina e manda in campo Fullkrug, al quale capita una bella occasionedi testa, con la palla che va sopra la traversa. Nel recupero il cross di Modric deviato da De Winter v con da Pavlovic, all’89’ s d’istinto blocca il match. La Cremonese tenta l’arrembaggio finale ma, in contropiede partenza veloce di Nkunku che serve solo indisturbato Leao facile per il portoghese al 94′ appoggiare la palla alle spalle di Audero. Il Milan si riporta così a -10 dall’Inter a una settimana dal Derby contro l’Inter . Resta a quota 24 l , i grigiorossi faranno vista al Lecce che ha gli stessi punti.

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-2



Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti (21′ st Terracciano), Folino, Luperto; Zerbin (21′ st Zerbin), Thorsby, Vandeputte (37′ st Vandeputte), Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy (21′ st Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All.: Nicola

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (33′ st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (17′ st Füllkrug), Fofana (17′ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (44′ st Estupinan); Pulisic (33′ st Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All.: Allegri

Arbitro: Massa

Marcatori: 44′ st Pavlovic, 49′ st Leao

Ammoniti: Terracciano (C), Maleh (C)