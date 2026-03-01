Genoa, De Rosi:”l’Inter si è confermata squadra piùforte”

Daniele De Rossi allenatore del Genoa è onesto , dopo la sconfitta 2-0 a San Siro contro l’Inter :” “Non sono soddisfatto, non siamo riusciti a fare il massimo per metterli in difficoltà. Contro squadre così, devi essere perfetto. Loro hanno avuto il dominio il primo tempo, non siamo riusciti a fargli male. Hanno meritato di vincere sia all’andata che al ritorno, sono più forti di noi e noi possiamo solo sperare che non siano in forma in quella sera”, ha detto a Dazn.