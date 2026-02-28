Verona , Sammarco: forse meritavamo qualcosa in più”

Iltecnico del Verona Sammarco , amareggiato per la sconfitta all’ultimo secondo contro il Napoli , ai microfoni Dazn:”

“ Nonoistante la sconfitta il pubblico ha applaudito la squadra:” I tifosi hanno visto che abbiamo messo tutto sul campo., Siamo partiti con la prestazione che volevamo fare , abbiamo lottato , forse meritavamo qualciosa in più , una piccola gioia e con il Napoli sarebbe stato un roisultato di autostima”

Il gol via ha dato più grinta:” a difffferenza di Sassuolo dove abbiamo giocato solo , poi abbiamopreso il secondo gol , non siamo stati ripagati per quanto abbiamo fatto, Oggi la voglia di stare in partita si è visto”.

Sepesso utilizzavi gli attaccanti, per eledure il pressing del Napoli con una squadra appliucata in difesa: ” abbiamo lavorato sulla comptatezza ,cerando o la verticalità sapevamo che lo ci venivano aprendere alti”.