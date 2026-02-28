Napoli, Conte: ” questa stagione me la porterò dentro di me”

IL Napoli batte il Verona al Bentegodi 2-1, grazie al gol di Romelu Lukaku al 96° Antonio Conte ai microfoni Dazn stanchissimo ma che ha elogiato tutto il gruppo e Romelu Lukaku:” Al di la come possa finire questa stagione me la porterò dentro come esoperienza , mi sta dando tanto nel gestire situazioni che non mi sono mai capitate . Anche nella gestione dell’aspetto umano e trovare la parola giusta , a volte il bastone a volte la carota, questa è un’annata mi sta migliorando sotto tutti gli aspetti, sicuramntente nel furuto mi sentirò un allenatore più forte. Comunque rimaniamo in piiedi per terra”

Su Lukaku ?:” Romelu è da agosto sta facendo fatica , con un’ infortunio serie per la roittura del tendine .. Deve comntinuare a lavorare ai Mondiuali mi farebbe piacerecon De Bruney partecipassero ai prossimi Campionati del Mondo – ha colcuso Conte.