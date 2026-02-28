Serie A: Hellas Verona – Napoli 1-2 , decide Lukaku al 96°

Nella ventisettesima giornata di Serie A, il Napoli batte 2-1 il Verona al 96′ garzie a Lukaku , il belga risoolve il match entrato dalla panchina.

Cuor e orgolio non è bastato al verona in una delle ultime spiagge per evitare la retricessione , gli scaligeri hanno dato tutto ma Lukaku li ha puniti al 96° sul filo di lana. I

IL MATCH

il Napoli in vantaggio appena al 2′ con Hojlund di testa dal dischetto del calcio di rigore alza all’incrocio dei pali dove Montipò non puo arrivarCI. Una conclusione di Emas angolata respinta in tuffo dal portiere veronese. La squadra di Sammarco mai pericolosa in area azzuirra. Nella riresa un’altro Verona attacca con volontà , il Napoli ragiona poco e la squadra di casa con tanta fatica ragfgiunge il pareggio con una conclusione di Akpapro deviata da Hojlund., nella’zione c’è un netto fallo su Buongiorno non fischiato da Colombo vicinissimo all’azione che ha scaturito il calcio d’angolo, La sfida del Bentegodi si fa iuncandescente , il Verona ci crede Conte manda in campo Gilmour e Lukaku , il belga in coppoa in attacco con Hojlund e sul filo di lana al 96′ raccoglie un cross rasoterra di sinistro in anticipo e buca Montoipò. Tre punti importanti per i campioni d’Italia in ottica Champions League., Napoli fa festa e sale a 53 punti, consolidando il posto Champions l Como resta a -5. Sempre più ultimo, invece, il Verona, che non si schioda da quota 15.

IL TABELLINO

VERONA-NAPOLI 1-2

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap (9′ st Frese), Edmundsson; Oyegoke (25′ st Suslov), Harroui (37′ st Slotsager), Gagliardini, Akpa Akpro (37′ st Niasse); Bowie, Sarr (9′ st Mosquera). A disp.: Perilli, Toniolo, Valentini, Tomich, Cham, Vermesan. All.: Sammarco

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano (33′ st Mazzocchi), Lobotka (28′ st Gilmour), Elmas, Spinazzola (1′ st Gutiérrez); Vergara (33′ st Giovane), Alisson (28′ st Lukaku); Højlund. A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Olivera, Prisco. All.: Conte

Arbitro: Colombo

Marcatori: 2′ Højlund (N), 20′ st Akpa Akpro (V), 51′ st Lukaku (N)

Ammoniti: Akpa Akpro (V), Vergara (N), Sammarco (V), Conte (N), Elmas (N), Suslov (V), Harroui (V), Juan Jesus (N), Lukaku (N)