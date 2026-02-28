Liga: il Barcellona batte il Villareal 4-1 con tripletta di Yamal

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Hellas Verona – Napoli 1-2 ' Hojlund, Akpapro , Lukaku
Febbraio 28, 2026
Una grande prestazione del giovane fuoriclasse spagnolo Lamine Yamal autore di una ripletta e gol di Lewandowski , il Barcellone batte il Villarela 4-1 a e consolida il primato nella Liga spagnola. Ymnala è andato in gol 28′, 37′ e al 69′. Nel finale Lewandowski cala il poker. Non basta agli ospiti il gol di Gueye. Barça sempre primo in classifica con 64 punti, a +4 sul Real impegnato lunedì con il Getafe. Nell’altra partita del pomeriggio, pareggio 1-1 tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao. 

Febbraio 28, 2026
Febbraio 28, 2026
Febbraio 28, 2026

