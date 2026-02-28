Napoli-.Hellas Verona , le probabili formazioni

Oggi, sabato 28 febbraio, il Napoli torna in campo la squadra azzurra sfida l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – allo stadio Bentegodi nella sfida della 27esima giornata di Serie A, calcio d’inzio alle ore 18,00.

I campioni d’Itaòlia reduci dalla sconfitta e con tante polemiche alla New Balanca Arena (/2-1) contro l’Atalanta . L’Hella Verona è stata battuta 3-0 in trasferta dal Sassuolo.

Hellas Verona-Napoli, probabili formazioni

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. All. Sammarco

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson; Hojlund. All. Conte

Hellas Verona-Napoli, dove vederla in tv

Hellas Verona-Napoli sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.