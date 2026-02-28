Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Como -Lecce 3-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Roma, Gasperini:"Dybala sta molto meglio"
Napoli-.Hellas Verona , le probabili formazioni
Torino, D'Aversa:"dobbiamo ritrovare lo spirito che impone questo club"

Napoli-.Hellas Verona , le probabili formazioni

Febbraio 28, 2026
scritto daRedazione

Oggi, sabato 28 febbraio, il Napoli torna in campo la squadra azzurra sfida l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – allo stadio Bentegodi nella sfida della 27esima giornata di Serie A, calcio d’inzio alle ore 18,00.

I campioni d’Itaòlia reduci dalla sconfitta e con tante polemiche alla New Balanca Arena (/2-1) contro l’Atalanta . L’Hella Verona è stata battuta 3-0 in trasferta dal Sassuolo.

Hellas Verona-Napoli, probabili formazioni

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. All. Sammarco

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson; Hojlund. All. Conte

Hellas Verona-Napoli, dove vederla in tv

Hellas Verona-Napoli sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.

Febbraio 28, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Roma, Gasperini:"Dybala sta molto meglio"

Febbraio 28, 2026
Articolo successivo

Torino, D'Aversa:"dobbiamo ritrovare lo spirito che impone questo club"

Febbraio 28, 2026

Recommended for You

Serie A. anticipi e posticipi 28esima , 29°esima e 30esima Giornata

Cagliari , Pisacane:”un risultato che ci fa muovere la classifica”

Parma , Cuesta:”lo spirito è una nostra caratteristica”

Fiorentina, Goisens:duplice frattura composta seno mascellare

Lecce, Di Francesco:”il Como è una squadra che ha qualità”