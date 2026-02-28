Serie A. anticipi e posticipi 28esima , 29°esima e 30esima Giornata

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 28, 2026
scritto daRedazione

L Lega Calcio Serie A ufficializza date e orari delle prossime giornate. Sono infatti stati stabiliti anticipi e posticipi della 28esima, 29esima e 30esima di campionato, fino alla pausa per le nazionali.

IDi seguito il calendario completo, partita per partita:

28°GIORNATA

    Napoli-Torino 6/03/2026 h 20:45

    Cagliari-Como 7/03/2026 h 15:00

    Atalanta-Udinese 7/03/2026 h 18:00

    Juventus-Pisa 7/03/2026 h 20:45

    Lecce-Cremonese 8/03/2026 h 12:30

    Bologna-Verona 8/03/2026 h 15:00

    Fiorentina-Parma 8/03/2026 h 15:00

    Genoa-Roma 8/03/2026 h 18:00

    Milan-Inter 8/03/2026 h 20:45

    Lazio-Sassuolo 9/03/2026 h 20:45

29° GIORNATA

    Torino-Parma 13/03/2026 h 20:45

    Inter-Atalanta 14/03/2026 h 15:00

    Napoli-Lecce 14/03/2026 h 18:00

    Udinese-Juventus 14/03/2026 h 20:45

    Verona-Genoa 15/03/2026 h 12:30

    Pisa-Cagliari 15/03/2026 h 15:00

    Sassuolo-Bologna 15/03/2026 h 15:00

    Como-Roma 15/03/2026 h 18:00

    Lazio-Milan 15/03/2026 h 20:45

    Cremonese-Fiorentina 16/03/2026 h 20:45

30° GIORNATA

    Cagliari-Napoli 20/03/2026 h 18:30

    Genoa-Udinese 20/03/2026 h 20:45

    Parma-Cremonese 21/03/2026 h 15:00

    Milan-Torino 21/03/2026 h 18:00

    Juventus-Sassuolo 21/03/2026 h 20:45

    Como-Pisa 22/03/2026 h 12:30

    Atalanta-Verona 22/03/2026 h 15:00

    Bologna-Lazio 22/03/2026 h 15:00

    Roma-Lecce 22/03/2026 h 18:00

    Fiorentina-Inter 22/03/2026 h 20:45

