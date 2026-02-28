Serie A. anticipi e posticipi 28esima , 29°esima e 30esima Giornata

L Lega Calcio Serie A ufficializza date e orari delle prossime giornate. Sono infatti stati stabiliti anticipi e posticipi della 28esima, 29esima e 30esima di campionato, fino alla pausa per le nazionali.

IDi seguito il calendario completo, partita per partita:

28°GIORNATA

Napoli-Torino 6/03/2026 h 20:45

Cagliari-Como 7/03/2026 h 15:00

Atalanta-Udinese 7/03/2026 h 18:00

Juventus-Pisa 7/03/2026 h 20:45

Lecce-Cremonese 8/03/2026 h 12:30

Bologna-Verona 8/03/2026 h 15:00

Fiorentina-Parma 8/03/2026 h 15:00

Genoa-Roma 8/03/2026 h 18:00

Milan-Inter 8/03/2026 h 20:45

Lazio-Sassuolo 9/03/2026 h 20:45

29° GIORNATA

Torino-Parma 13/03/2026 h 20:45

Inter-Atalanta 14/03/2026 h 15:00

Napoli-Lecce 14/03/2026 h 18:00

Udinese-Juventus 14/03/2026 h 20:45

Verona-Genoa 15/03/2026 h 12:30

Pisa-Cagliari 15/03/2026 h 15:00

Sassuolo-Bologna 15/03/2026 h 15:00

Como-Roma 15/03/2026 h 18:00

Lazio-Milan 15/03/2026 h 20:45

Cremonese-Fiorentina 16/03/2026 h 20:45

30° GIORNATA

Cagliari-Napoli 20/03/2026 h 18:30

Genoa-Udinese 20/03/2026 h 20:45

Parma-Cremonese 21/03/2026 h 15:00

Milan-Torino 21/03/2026 h 18:00

Juventus-Sassuolo 21/03/2026 h 20:45

Como-Pisa 22/03/2026 h 12:30

Atalanta-Verona 22/03/2026 h 15:00

Bologna-Lazio 22/03/2026 h 15:00

Roma-Lecce 22/03/2026 h 18:00

Fiorentina-Inter 22/03/2026 h 20:45