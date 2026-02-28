Serie A. anticipi e posticipi 28esima , 29°esima e 30esima Giornata

L Lega Calcio Serie A ufficializza date e orari delle prossime giornate. Sono infatti stati stabiliti anticipi e posticipi della 28esima, 29esima e 30esima di campionato, fino alla pausa per le nazionali.
IDi seguito il calendario completo, partita per partita:
28°GIORNATA
Napoli-Torino 6/03/2026 h 20:45
Cagliari-Como 7/03/2026 h 15:00
Atalanta-Udinese 7/03/2026 h 18:00
Juventus-Pisa 7/03/2026 h 20:45
Lecce-Cremonese 8/03/2026 h 12:30
Bologna-Verona 8/03/2026 h 15:00
Fiorentina-Parma 8/03/2026 h 15:00
Genoa-Roma 8/03/2026 h 18:00
Milan-Inter 8/03/2026 h 20:45
Lazio-Sassuolo 9/03/2026 h 20:45
29° GIORNATA
Torino-Parma 13/03/2026 h 20:45
Inter-Atalanta 14/03/2026 h 15:00
Napoli-Lecce 14/03/2026 h 18:00
Udinese-Juventus 14/03/2026 h 20:45
Verona-Genoa 15/03/2026 h 12:30
Pisa-Cagliari 15/03/2026 h 15:00
Sassuolo-Bologna 15/03/2026 h 15:00
Como-Roma 15/03/2026 h 18:00
Lazio-Milan 15/03/2026 h 20:45
Cremonese-Fiorentina 16/03/2026 h 20:45
30° GIORNATA
Cagliari-Napoli 20/03/2026 h 18:30
Genoa-Udinese 20/03/2026 h 20:45
Parma-Cremonese 21/03/2026 h 15:00
Milan-Torino 21/03/2026 h 18:00
Juventus-Sassuolo 21/03/2026 h 20:45
Como-Pisa 22/03/2026 h 12:30
Atalanta-Verona 22/03/2026 h 15:00
Bologna-Lazio 22/03/2026 h 15:00
Roma-Lecce 22/03/2026 h 18:00
Fiorentina-Inter 22/03/2026 h 20:45