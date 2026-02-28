Subbuteo: la Ternana anno 100 in miniatura di Marco Perotti

Dopo anni di a un’intensa attività agonistica in giro per l’ Italia ai tornei della Fisct , nasce la squadra in miniatura della Ternana , allenata dall’indimenticabile mister Viciani – (prima squadra Umbria a conquistare la promozione in Serie A) . Marco Perotti ternano di nascita ripercorre con una sua idea que favoloso periodo, vissuto ldai tifosi Rossoverdi e tutta la Città.delle Fere ricordano e vissero

Il giocatore nato a Terni , tesserato Fisct con il club del Taranto , ha deciso di farsi fare una Ternana di Subbuteo speciale che lo accompagnerà nei vari tornei in giro per la penisola .Le Fere lo scorso 2 ottobre 2025 hanno compiuto 100 anni di vita dalla loro fondazione , così Perotti ha chiesto al suo amico Davide Lupo di Cosenza , una Ternana in decals con miniature personalizzate della stagione Sportiva 2025/2026.

Lupo e’ un giocatore di calcio da tavolo che per hobby si diletta a dipingere squadre di calcio in miniatura usando le decalcomanie .

Oltre alle miniature , l”dea orifinale di Marco grazie all’apporto del il suo Amico viterbese Aldoi Vico , che ha realizzato una scatola-contenitore tutta dedicata a al Secolo di Vita delle Fere , una sorta di spogliatoio permanente.

Questa Ternana personale di Perotti , non e’ una semplice squadra di Subbuteo , ogni miniatura e’ personalizzata dal Portiere D’ Alterio , la testa rasata di Proietti , la barba di Ferrante , il pizzetto di Meccariello , presenti anche l’ unico ternano Pagliari , il forte difensoreMaestrelli e Orellana per fare alcuni nomi degli undici rossoverdi inminiatura .

Una dedica speciale di Perotti alle Fere , sperando che porti fortuna già da domenica contro il Campobasso , una vittoria sarebbe importante per ilquarto posto , magari che possa portare fortuna per un ritorno in Serie B aGiugno prossimo , incrociamo le dita e staremo a vedere .

Mentre i rossoverdi in miniatura faranno il loro esordio sul panno verde l’8 Marzo a Fonte nuova Roma per il torneo di subbuteo tradizionale FisctL azio ,oltre a portare fortuna alle Fere , aiuteranno Perotti a vincere lepartite nel rettangolo verde in miniatura.

(Marco Perotti)