Fiorentina, Goisens:duplice frattura composta seno mascellare

Uscito dal campo ieri sera 26 febbario nel match contro i polacchi dello Jagiellona ,Robin Gosens. evidentete dolorante , nela tarda serata di ieri il calcioatire tedesco è stato sottoposto ad accertamenti diagnosticiQ. Purtroppo dal comunicato del club Viola , Gosens ha riportarto una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione”.

