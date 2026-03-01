Intr, Chivu:”lo scudetto non è ancora vinto , mancan0 11 partite”

‘LInter torna alla vittoria contro il Genoa per 2-0 e mdimentiuca il Bodo con l’eliminazione in Champions League. I nerazzurri si posizionano a + 13 sul Milan , Rossoneri con una partita in meno. Cristian Chivu al termine del match è soddisfatto: “Cincere questa partita era importante, : dovevamo ritrovare energie”, le parole del tecnico a Dazn.

“Prepariamo ogni partita al meglio, dando tutto con il giusto approccio mentale e fisico, a prescindere dall’avversario che affrontiamo. Poi si può vincere o perdere, ma dando il massimo. Lo scudetto ancora non è vinto: mancano 11 partite e ci sono 33 punti in palio, c’è ancora da fare”.