Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Moto 3 Gp Thailandia , vince Almansa Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A: L'Inter dimentica il Bodo e batte il Genoa 2-0
Intr, Chivu:”lo scudetto non è ancora vinto , mancan0 11 partite”
Genoa, De Rosi:"l'Inter si è confermata squadra piùforte"

Intr, Chivu:”lo scudetto non è ancora vinto , mancan0 11 partite”

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

‘LInter torna alla vittoria contro il Genoa per 2-0 e mdimentiuca il Bodo con l’eliminazione in Champions League. I nerazzurri si posizionano a + 13 sul Milan , Rossoneri con una partita in meno. Cristian Chivu al termine del match è soddisfatto: “Cincere questa partita era importante, : dovevamo ritrovare energie”, le parole del tecnico a Dazn.

“Prepariamo ogni partita al meglio, dando tutto con il giusto approccio mentale e fisico, a prescindere dall’avversario che affrontiamo. Poi si può vincere o perdere, ma dando il massimo. Lo scudetto ancora non è vinto: mancano 11 partite e ci sono 33 punti in palio, c’è ancora da fare”.

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A: L'Inter dimentica il Bodo e batte il Genoa 2-0

Marzo 1, 2026
Articolo successivo

Genoa, De Rosi:"l'Inter si è confermata squadra piùforte"

Marzo 1, 2026

Recommended for You

Serie A: L’Inter dimentica il Bodo e batte il Genoa 2-0

Verona , Sammarco: forse meritavamo qualcosa in più”

Napoli, Hojlund:” mi piacerebbe fare i gol che ha realizzato Lukaku”

Marelli:” sul gol del Vwrona , fallo su Buongiorno”

Napoli, Conte: ” questa stagione me la porterò dentro di me”

Napoli, Lukaku commosso:” prima di arrivare a Napoli ero morto”

Lecce . Di Francesco :” sul primo gol siamo scappati male”