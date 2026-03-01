Serie A , Roma -Juventus probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi Domenica 1° Marzo 2026 , stadio Olimpico la sfida Roma .-Juventus . Calcio d’inzio ore 20,45. il Big.match della 27^ Giornata Serie A. giallorossi ospitano i bianconeri della Juventus , tre punti importanti in palio per la cosa delle due squafdre verso la Champions Leaguie 2027.

I giallorossi arrivano all’appuntamento dopo la netta vittoria casalinga contro la Cremonese, battuta 3-0, mentre i bianconeri sono stati eliminati dal Galatasaray nei playoff Champions, pur avendo vinto il ritorno a Torino 3-2 . dopo i tempi supplentario. Juve più stanca della Roma?

Roma-Juventus, le probabili formazioni

La sfida tra Roma e Juventus è in programma oggi, domenica 1 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Roma-Juventus, dove vederla in tv

Roma-Juventus sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.