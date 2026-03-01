Inter Calhanoglu:”stiamo pensando solo a noi stessi”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

Hakan Calhanoglu, autore del raddoppio su calcio di rigore nela vittoria 2-0 contro il Genboa è tornato. Il centrocampista turco d al termine del matcjh sollecitato alprossimomimpegno nel derby contro il Milan :” Il derby? Stiamo pensando solo a noi stessi. Vincere è sempre importante, dare positività è importante ma noi vogliamo solo continuare così”. Poi sul suo ritorno: “Non è facile gestirsi. Torni da un infortunio e ti devi fermare ancora. Sono contento di essere tornato. Vincere il derby quanto conterebbe? Io voglio intanto tornare bene fisicamente, poi vediamo”.

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione
