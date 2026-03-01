Inter il ‘Pinturicchio’ Dimarco:”sono contento del gol, ma sopratuto che la squadra ha vinto”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

Federico Dimarco ha pennellato come il ‘Pinturicchio’ la prima rete dell’Inter che ha aperto le marcature , po con il raddoppio di Chalanoglu che hanno permnesso all’Inter die battere il Genoa 2-0. . “Da qui alla fine saranno tutte pesanti le vittorie, dopo ogni sconfitta questa squadra ha sempre reagito da grande. Il gol? Difficile da spiegare, ne ho fatto uno molto simile quando giocavo a Verrona. Sono contento del gol, ma soprattutto che la squadra abbia vinto”, ha detto a Dazn.

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026

