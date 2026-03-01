Atalanta, Palladino:” quando abbiamo preso gol è cambiata la partita”

Raffaele Palladino , dopo la soddisfazione in Champiins league , mastica amaro per la sconfitta dell’Atalamnta a casa del Sassuolo. Il tecnico ai microfoni Dazn:” la partita è stata approcciata benissimo, non avere energie per la Champions sono solo alibi. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, creando occasioni. Non sono mancnate occasioni per poterla rirprire , ma il gol è arrivato troppo tardi. C’è rammarico, non è il risultato che volevamo.”