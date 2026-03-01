Serie A: le formazioni ufficiali di Roma -Juventus

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , primo tempo: Roma-Juventus 1-0 , Wesley Leggi ora
Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

Tutto è promto allo stadio Olimpico nel big-match 27a Giornata Serie A tra la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Ecco le formazioni ufficiali. Calcio d’inizio alle ore 20,45

e formazioni ufficiali di Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione
Serie A: Simeone - Zapata , Torino- Lazio 2-0

Marzo 1, 2026
Serie A , primo tempo: Roma-Juventus 1-0 , Wesley

Marzo 1, 2026

