Sassuolo, Grosso:” stiamo facendo cose incredibili”

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

Una vittoria da incorniciare , quella del Sassuolo (in dieci uomini per oltre trequarti del match , vointo dai neroverdi 2-1 contro l’Atalanta. Fabio Grosso tecnbico della squadra emiliana esalta i suoi ragazzi ai microfoni Dazn:” Oggi è stata una gara pazzesca, i ragazzi hanno scritto il loro nome nella storia del club. E’ una ciliegina che stavamo cercando da un po’, abbiamo affrontato una squadra fortissima che veniva da una partita di Champions dove qualcosa lasci. I ragazzi hanno fatto qualcosa di grande”. “Oggi sono contento perché abbiamo messo un bel mattone a questo campionato e con una prestazione di grandissimo livello”

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione
Marzo 1, 2026
Marzo 1, 2026

