Serie A: Simeone – Zapata , Torino- Lazio 2-0

(Sergio Chiaretti) – Nella ventisettesima giornata di Serie A il Torino ritrpova i tre punti e batte 2-0 la Lazio:

La cura D’Aversa da subito buoni frutti , un Torino grintoso , e al 21′ stappano il match: Zapata calcia il rimpallo , Simeone è lesto a lanciarsi sulla palla e mette la sfera alle spalle di Provedel. I bianoclesti sono molto compassati i faticano a dare fastidio alla difesa granata, e il primo tempo si chiude senza cin il Toro in vantaggio 1-0.

I granata partonoi bene anche nella rirpesa ’Ae al 53′ arriva il raddoppio: cross delizioso dalla sinistra di Obrador e colpo di testa schiacciato di Duvan Zapata. Gli ultimi trenta minuti la Lazio cerca di dare la scossa , ci provano con l’ingresso di Nuno Tavares, e Isakssen ma Paleari in due occasioni abbassa la saracinesca Il Torino sale a 30 punti, Lazio ferma a quota 34.Biancocelesti chiamati mercoledì stadio Olimpico sera alla sfida semifinale Coppa Italia contro l’Atalanta.

IL TABELLINO

Torino-Lazio 2-0

Torino (3-4-1-2): Paleari 6,5 ; Coco 6, Ismajli 6, Ebosse 6; Lazaro 6.5, Gineitis 6.5 (dal 23’ st Ilic 6), Prati 6 (dal 39’ st Tameze sv), Obrador6,5 (dal 28’ st Nkounkou 6); Vlasic 6.5; Zapata 7.5 (dal 28’ st Casadei 6), Simeone 7 (dal 39’ st Kulenovic sv). All. D’Aversa. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Anjorin, Pedersen, Adams, Njie.

Lazio (4-3-3): Provedel 5.5; Marusic 5.5, Romagnoli 6, Provstgaard 5, Pellegrini 5 (dal 20’ st Nuno Tavares 6.5); Belahyane 5,5 (dal 1’ st Dele-Bashiru 5.5), Cataldi 6, Taylor 6; Cancellieri 5.5 (dal 20’ st Isaksen 6), Ratkov 5.5 (dal 1’ st Noslin 6), Zaccagni 6 (dal 36’ st Dia sv). All. Sarri. A disp. Furlanetto, Motta, Lazzari, Patric, Farcomeni, Przyborek.

Arbitro: Abisso.

Marcatori: 21’ Simeone (T), 53’ Zapata (T).

Ammoniti: Gineitis (T), Vlasic (T), Tameze (T), Kulenovic (T); Nuno Tavares (L).