Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale : Roma-Juventus 3-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Roma , Gasperini:"siamo ancora lì"
Juventus, Spalletti: Io vivo per il quarto posto”

Juventus, Spalletti: Io vivo per il quarto posto”

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

Luciano Spalletti al termine del match pareggiato 3-3 all’OLimpico contro la Roma, ai microfoni Dazn.

“Non sono molto felice , se non per il risultato. Se si esce dalla Champions dopo 120 minuti e portarsi appresso quel fardello di fatica. Poi quando vai sotto di due gol diventa una montagna da scalare, invece i giocatori ci hanno creduto”

“Tu credi sempre di poterla recuperare , queste vampate di entusiamo , giocate importanti, Yldiz ha fatto una partita spendida, cone l’inventiva di Zegrova e l’imprevedibilità di Boga”

Nelle ultime quattro partite la Juve ha preso pesanti colpi

Si è vero analisi corretta , su cinque partite abbiamo giocato tre in inferiorità numerica. Con il Galatasary giochi una partita bellissima, poi giochi i supplementari con il galatasaray. Puoi aumentare la fiducia per dare stimoli ai giocatori. Oggi i tifosi ci sono stati vicini”

I giocatori hanno snaltio la stanche , ma lei come sta?

Vivo per il quarto posto , diamogli una forma , io vivo per il quarto posto”

Il suo gruppo può gestire questo aspetto tra depressione e entusiamo?

Abbiamo avuto un momento che ci sono piovute cose addosso, secondo me faremo un grande finale di campionato”

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Roma , Gasperini:"siamo ancora lì"

Marzo 1, 2026

Recommended for You

Sassuolo, Grosso:” stiamo facendo cose incredibili”

Atalanta, Palladino:” quando abbiamo preso gol è cambiata la partita”