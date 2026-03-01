Juventus, Spalletti: Io vivo per il quarto posto”

Luciano Spalletti al termine del match pareggiato 3-3 all’OLimpico contro la Roma, ai microfoni Dazn.

“Non sono molto felice , se non per il risultato. Se si esce dalla Champions dopo 120 minuti e portarsi appresso quel fardello di fatica. Poi quando vai sotto di due gol diventa una montagna da scalare, invece i giocatori ci hanno creduto”

“Tu credi sempre di poterla recuperare , queste vampate di entusiamo , giocate importanti, Yldiz ha fatto una partita spendida, cone l’inventiva di Zegrova e l’imprevedibilità di Boga”

Nelle ultime quattro partite la Juve ha preso pesanti colpi

“Si è vero analisi corretta , su cinque partite abbiamo giocato tre in inferiorità numerica. Con il Galatasary giochi una partita bellissima, poi giochi i supplementari con il galatasaray. Puoi aumentare la fiducia per dare stimoli ai giocatori. Oggi i tifosi ci sono stati vicini”

I giocatori hanno snaltio la stanche , ma lei come sta?

“Vivo per il quarto posto , diamogli una forma , io vivo per il quarto posto”

Il suo gruppo può gestire questo aspetto tra depressione e entusiamo?

“Abbiamo avuto un momento che ci sono piovute cose addosso, secondo me faremo un grande finale di campionato”