Coppa Italia Freccia Rossa : Como – Inter 0-0 Leggi ora
Inter, Chivu:"siamo stati bravi a capire quello che dovevamo fare"

Marzo 4, 2026
Redazione

Cristian Chivu dopo il pareggio 0-0 contro il Como al del Sinigaglia, andata semifinale Coppa Italia Frevviarossa_”

Avevamo qualche problema, per la mancanza di qualche giocatore . Prima volta che giochiamo con due trequartisti sotto la punta,.Abbiamo provato a prenderli a uomo nella loro metà campo ma arrivavamo in ritardo. Poi loro con due attaccanti che non sono attaccanti venivano a palleggiare in mezzo al campo e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a capire quello che dovevamo fare: non abbiamo avuto molto tempo, 72 ore, per preparare questa partita.  Bravi i ragazzi che hanno fatto del loro meglio e hanno saputo accettare il palleggio degli avversari”. Cos’ il tecnico nerazzurro ai microfoni Sportmediaset

Marzo 4, 2026
Redazione
Marzo 4, 2026
Marzo 4, 2026

