Inter, Chivu:”siamo stati bravi a capire quello che dovevamo fare”

Avevamo qualche problema, per la mancanza di qualche giocatore . Prima volta che giochiamo con due trequartisti sotto la punta,.Abbiamo provato a prenderli a uomo nella loro metà campo ma arrivavamo in ritardo. Poi loro con due attaccanti che non sono attaccanti venivano a palleggiare in mezzo al campo e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a capire quello che dovevamo fare: non abbiamo avuto molto tempo, 72 ore, per preparare questa partita. Bravi i ragazzi che hanno fatto del loro meglio e hanno saputo accettare il palleggio degli avversari”. Cos’ il tecnico nerazzurro ai microfoni Sportmediaset

