Como -Intner , fischi a Bastoni… sarebbe ora di finirla!

La’Bufera’ non è passata , così allo stadio Sinigaglia nel match d’andata semifinale Coppa Italia Frecciarossa tra Como e Inter twerminata 0-0. il difensore nerazzurroi Alessandro Bastoni , ad ogni tocco della palla è stato sonoramente fischiato dai tifosi del Como.

Non è stata ancora digerita la simulazione del difensore nel match di San Siro contro la Juve che ha portato alla conseguente espulsione di Kalulu. Siccone nel clacio manca un pò di maturità logica , si continua a fischiare il calciatore, sarebbe ora di finirla e di voltare pagina. Bastoni già da tempo si è scusato su quanto e accaduto quella sera a San Siro.Ora sportivamente parlano non si può più fischiare in ogni partita il giovane calciatore nerazzurro , che tra l’altro è anche patrimonio della Nazionale Italiana , prossima ai due impegni importanti in vista delle qualificazioni ai prossimi Campionadi MOndiali di Messico., Canada e Stati Uniti.