Milan , Gabbia e Bartesaghi saltano il derby

Domenica sera a San Siro Milan e Inter il derby della Madonnina. I Rossoneri con l’obiettivo di accorciare in classifica su nerazzurri che viaggian in classifica o a+10 . In casa Rossonera c’è da fare i conti con gli 8infortuni: da Milanelli non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri, che dovrà a fare a meno di Matteo Gabbia. E quasi sicuramente anche di Davide Bartesaghi.

Il difensore centrale in particolare, resterà fuori per almeno un mese. Nella giornata di martedì infatti, l’ex Villarreal si è operato chirurgicamente a Londra per un’ernia inguinale dopo essersi sottoposto a una visita specialistica presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. L’operazione è perfettamente riuscita: Gabbia tornerà mercoledì in Italia per iniziare con la fisioterapia.

Su Bartesaghi: sono state escluse lesioni dopo il problema al flessore destro accusato nel finale a Cremona, ma a oggi non si è ancora allenato in gruppo e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno per provare a recuperarlo per il big match di San Siro. I