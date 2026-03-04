Atletico Madrid si è qualificato per la finale di Coppa del Re, eliminanato il Barcellona

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 4, 2026
Non basta al Barcellona aver sconfitto al Camp Nou l’Atletico Madrid 3-0. La squadra di Simeone aveva il poker (4-0) nel match d’andta da gestire.
I blaugrana hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0: Bernal e Raphinha (su rigore) realizzando la terza rete ancora con n Bernal ad una ventina di minuti dalla fine, senza però riuscire a portare la sfida almeno ai supplementari. L’Atletico, , giocherà la finale, il 18 aprile a Siviglia, contro la vincente del derby basco Real Sociedad-Athletic Bilbao, concluso all’andata 1-0 per la squadra di San Sebastian.

