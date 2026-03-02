Ligue 1 (francia), risultati 29a Giornata

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 2, 2026
scritto daRedazione
Giornata Nº 24
DataIncontroRisultato
27/02/2026StrasburgoLens11
28/02/2026RennesTolosa10
28/02/2026MonacoAngers20
28/02/2026Le HavreParigi SG01
01/03/2026Paris Football ClubNizza10
01/03/2026LorientAuxerre22
01/03/2026MetzBrestois01
01/03/2026LilleNantes10
01/03/2026MarsigliaLione32

CLASSIFICA

osSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1PSG57241833531934VVPVV
2Lens53241725452124VVVPN
3Ol. Lione45241437392613VVVPP
4Ol. Marsiglia43241347513318NPNPV
5Lille4024124837316PNNVV
6Rennes4024117638353PPVVV
7Monaco3724114940364VNVVV
8Strasburgo3524105940319PPNVN
9Brest33249693234-2NVNVV
10Lorient33248973438-4VPVNN
11Tolosa312487933285NPPNP
12Angers292485112230-8VVPPP
13Le Havre262468102030-10PVVPP
14Paris FC262468102840-12NNPNV
15Nizza242466123044-14NNPNP
16Auxerre182446141935-16NNVPN
17Nantes172445152241-19PPPVP
18Metz132434172253-31PNPPP
Marzo 2, 2026
scritto daRedazione
