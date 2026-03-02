Ligue 1 (francia), risultati 29a Giornata

|Giornata Nº 24
|Data
|Incontro
|Risultato
|27/02/2026
|Strasburgo
|Lens
|1
|1
|28/02/2026
|Rennes
|Tolosa
|1
|0
|28/02/2026
|Monaco
|Angers
|2
|0
|28/02/2026
|Le Havre
|Parigi SG
|0
|1
|01/03/2026
|Paris Football Club
|Nizza
|1
|0
|01/03/2026
|Lorient
|Auxerre
|2
|2
|01/03/2026
|Metz
|Brestois
|0
|1
|01/03/2026
|Lille
|Nantes
|1
|0
|01/03/2026
|Marsiglia
|Lione
|3
|2
CLASSIFICA
|os
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|PSG
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|VVPVV
|2
|Lens
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|VVVPN
|3
|Ol. Lione
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|VVVPP
|4
|Ol. Marsiglia
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|NPNPV
|5
|Lille
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|PNNVV
|6
|Rennes
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|PPVVV
|7
|Monaco
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|VNVVV
|8
|Strasburgo
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|PPNVN
|9
|Brest
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|NVNVV
|10
|Lorient
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|VPVNN
|11
|Tolosa
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|NPPNP
|12
|Angers
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|VVPPP
|13
|Le Havre
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|PVVPP
|14
|Paris FC
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|NNPNV
|15
|Nizza
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|NNPNP
|16
|Auxerre
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|NNVPN
|17
|Nantes
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|PPPVP
|18
|Metz
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
|PNPPP