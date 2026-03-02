Bundesliga ,(Germania) , risultati 24a Giornata

Venerdì 27 Feb 2026
Augsburg 2 – 0 Colonia
Sabato 28 Feb 2026
Bayer Leverkusen 1 – 1 Mainz
Werder Brema 2 – 0 Heidenheim
B. M’gladbach 1 – 0 Union Berlino
Hoffenheim 0 – 1 St. Pauli
B. Dortmund 2 – 3 Bayern Monaco
Domenica 1 Mar 2026
Stoccarda 4 – 0 Wolfsburg
E. Francoforte 2 – 0 Friburgo
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Bayern Monaco
|63
|24
|20
|3
|1
|88
|23
|65
|NVVVV
|2
|B. Dortmund
|52
|24
|15
|7
|2
|51
|25
|26
|VVVNP
|3
|Hoffenheim
|46
|24
|14
|4
|6
|49
|31
|18
|VPVNP
|4
|Stoccarda
|46
|24
|14
|4
|6
|48
|32
|16
|VPVNV
|5
|Lipsia
|44
|24
|13
|5
|6
|46
|33
|13
|PVNNV
|6
|Bayer Leverkusen
|40
|23
|12
|4
|7
|44
|29
|15
|VNVPN
|7
|E. Francoforte
|34
|24
|9
|7
|8
|48
|49
|-1
|PNVPV
|8
|Friburgo
|33
|24
|9
|6
|9
|34
|39
|-5
|PVPVP
|9
|Augsburg
|31
|24
|9
|4
|11
|30
|41
|-11
|VPVVV
|10
|Union Berlino
|28
|24
|7
|7
|10
|29
|38
|-9
|PNPVP
|11
|Amburgo
|26
|23
|6
|8
|9
|26
|34
|-8
|NVVNP
|12
|B. M’gladbach
|25
|24
|6
|7
|11
|27
|39
|-12
|NNPPV
|13
|Colonia
|24
|24
|6
|6
|12
|33
|41
|-8
|VPPNP
|14
|Mainz
|23
|24
|5
|8
|11
|27
|39
|-12
|VVPNN
|15
|St. Pauli
|23
|24
|6
|5
|13
|23
|40
|-17
|PVPVV
|16
|Werder Brema
|22
|24
|5
|7
|12
|25
|44
|-19
|NPPPV
|17
|Wolfsburg
|20
|24
|5
|5
|14
|33
|53
|-20
|PPNPP
|18
|Heidenheim
|14
|24
|3
|5
|16
|22
|53
|-31
|PPPNP