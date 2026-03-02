Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ligue 1 (francia), risultati 29a Giornata
Bundesliga ,(Germania) , risultati 24a Giornata
Liga (Spagna ) , risultati 26^ Giornata

Marzo 2, 2026
scritto daRedazione

Venerdì 27 Feb 2026

Augsburg   2 – 0  Colonia

Sabato 28 Feb 2026

Bayer Leverkusen  1 – 1  Mainz

Werder Brema   2 – 0 Heidenheim

B. M’gladbach 1 – 0 Union Berlino

Hoffenheim   0 – 1  St. Pauli

B. Dortmund 2 – 3  Bayern Monaco

Domenica 1 Mar 2026

Stoccarda   4 – 0  Wolfsburg

E. Francoforte 2 – 0  Friburgo

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Bayern Monaco63242031882365NVVVV
2B. Dortmund52241572512526VVVNP
3Hoffenheim46241446493118VPVNP
4Stoccarda46241446483216VPVNV
5Lipsia44241356463313PVNNV
6Bayer Leverkusen40231247442915VNVPN
7E. Francoforte34249784849-1PNVPV
8Friburgo33249693439-5PVPVP
9Augsburg312494113041-11VPVVV
10Union Berlino282477102938-9PNPVP
11Amburgo26236892634-8NVVNP
12B. M’gladbach252467112739-12NNPPV
13Colonia242466123341-8VPPNP
14Mainz232458112739-12VVPNN
15St. Pauli232465132340-17PVPVV
16Werder Brema222457122544-19NPPPV
17Wolfsburg202455143353-20PPNPP
18Heidenheim142435162253-31PPPNP
