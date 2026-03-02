Sfondo scuro Sfondo chiaro
Liga (Spagna ) , risultati 26^ Giornata
Liga (Spagna ) , risultati 26^ Giornata

Marzo 2, 2026
scritto daRedazione

Venerdì 27 febbraio

Levante 2-0 Alaves

Sabato 28 Feb 2026

Rayo Vallecano   1 – 1  Athletic Bilbao

Barcellona    4 – 1   Villarreal

Maiorca   0 – 1    Real Sociedad

 Real Oviedo   0  – 1   Atletico Madrid

Domenica 1 Mar 2026

Elche    2 – 2    Espanyol

Valencia   1 – 0    Osasuna

Betis Siviglia    2 – 2   Siviglia

Girona    1 – 2  Celta Vigo

Lunedì 2 Mar 2026

Real Madrid   21:00  Getafe Getafe

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Barcellona64262114712645VVPVV
2Real Madrid60251933542133VVVVP
3Atletico Madrid51261565432320NPPVV
4Villarreal51261637483117VPVVP
5Betis Siviglia432611105423210VVVNN
6Celta Vigo40261010636288NPNVV
7Espanyol3626106103339-6PPNPN
8Real Sociedad352698938380NVPNV
9Athletic Bilbao3526105113036-6NVVVN
10Osasuna3326961130300NVNVP
11Siviglia302686123441-7PNNVN
12Girona302679102742-15PNVNP
13Valencia292678112739-12PPVPV
14Getafe292585122029-9NNVVP
15Rayo Vallecano272569102332-9PPVNN
16Alaves272676132334-11VPNNP
17Elche2626511103439-5PPNPN
18Maiorca242666142942-13VPPPP
19Levante212656152844-16PPPPV
20Real Oviedo172538141640-24PVPNP
