Liga (Spagna ) , risultati 26^ Giornata

Venerdì 27 febbraio
Levante 2-0 Alaves
Sabato 28 Feb 2026
Rayo Vallecano 1 – 1 Athletic Bilbao
Barcellona 4 – 1 Villarreal
Maiorca 0 – 1 Real Sociedad
Real Oviedo 0 – 1 Atletico Madrid
Domenica 1 Mar 2026
Elche 2 – 2 Espanyol
Valencia 1 – 0 Osasuna
Betis Siviglia 2 – 2 Siviglia
Girona 1 – 2 Celta Vigo
Lunedì 2 Mar 2026
Real Madrid 21:00 Getafe Getafe
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Barcellona
|64
|26
|21
|1
|4
|71
|26
|45
|VVPVV
|2
|Real Madrid
|60
|25
|19
|3
|3
|54
|21
|33
|VVVVP
|3
|Atletico Madrid
|51
|26
|15
|6
|5
|43
|23
|20
|NPPVV
|4
|Villarreal
|51
|26
|16
|3
|7
|48
|31
|17
|VPVVP
|5
|Betis Siviglia
|43
|26
|11
|10
|5
|42
|32
|10
|VVVNN
|6
|Celta Vigo
|40
|26
|10
|10
|6
|36
|28
|8
|NPNVV
|7
|Espanyol
|36
|26
|10
|6
|10
|33
|39
|-6
|PPNPN
|8
|Real Sociedad
|35
|26
|9
|8
|9
|38
|38
|0
|NVPNV
|9
|Athletic Bilbao
|35
|26
|10
|5
|11
|30
|36
|-6
|NVVVN
|10
|Osasuna
|33
|26
|9
|6
|11
|30
|30
|0
|NVNVP
|11
|Siviglia
|30
|26
|8
|6
|12
|34
|41
|-7
|PNNVN
|12
|Girona
|30
|26
|7
|9
|10
|27
|42
|-15
|PNVNP
|13
|Valencia
|29
|26
|7
|8
|11
|27
|39
|-12
|PPVPV
|14
|Getafe
|29
|25
|8
|5
|12
|20
|29
|-9
|NNVVP
|15
|Rayo Vallecano
|27
|25
|6
|9
|10
|23
|32
|-9
|PPVNN
|16
|Alaves
|27
|26
|7
|6
|13
|23
|34
|-11
|VPNNP
|17
|Elche
|26
|26
|5
|11
|10
|34
|39
|-5
|PPNPN
|18
|Maiorca
|24
|26
|6
|6
|14
|29
|42
|-13
|VPPPP
|19
|Levante
|21
|26
|5
|6
|15
|28
|44
|-16
|PPPPV
|20
|Real Oviedo
|17
|25
|3
|8
|14
|16
|40
|-24
|PVPNP