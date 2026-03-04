Premier League 29a : Liverpool fermato dal Wolverhampton

Dopo tre vittorie di fila il Liverpool subicono una battuta d’arresto questa sera contro il fanalino di coda Wolverhampton.

Tutto è accaduto nel finale: i padroni di casa si sono imposti per 2-1 con la rete decisiva arrivata nel recupero, quando un tiro di André è stato deviato da Gomez beffando Alisson. Solo poco prima, Salah aveva pareggiato il gol realizzato da Gomes per i Wolves al 33′.

I RISULTATI

Giornata 29

Martedì 3 Mar 2026

Bournemout 0- 0 Brentford

Everton 2 – 0 Burnley

Leeds 0 – 1 Sunderland

Wolves 2 – 1 Liverpool

Mercoledì 4 Mar 2026 2 0,30

Aston Villa Aston Villa – Chelsea Chelsea

Brighton n – Arsenal

Fulham – West Ham

Man. City – Nottingham Forest

21,15

Newcastle – Man. United

Giovedì 5 Mar 2026