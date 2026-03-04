Premier League 29a : Liverpool fermato dal Wolverhampton

Dopo tre vittorie di fila il Liverpool subicono una battuta d’arresto questa sera contro il fanalino di coda Wolverhampton.
Tutto è accaduto nel finale: i padroni di casa si sono imposti per 2-1 con la rete decisiva arrivata nel recupero, quando un tiro di André è stato deviato da Gomez beffando Alisson. Solo poco prima, Salah aveva pareggiato il gol realizzato da Gomes per i Wolves al 33′.
I RISULTATI
Giornata 29
Martedì 3 Mar 2026
Bournemout 0- 0 Brentford
Everton 2 – 0 Burnley
Leeds 0 – 1 Sunderland
Wolves 2 – 1 Liverpool
Mercoledì 4 Mar 2026 2 0,30
Aston Villa Aston Villa – Chelsea Chelsea
Brighton n – Arsenal
Fulham – West Ham
Man. City – Nottingham Forest
21,15
Newcastle – Man. United
Giovedì 5 Mar 2026