Premier League 29a : Liverpool fermato dal Wolverhampton

Marzo 4, 2026
scritto daRedazione

Dopo tre vittorie di fila il Liverpool subicono una battuta d’arresto questa sera contro il fanalino di coda Wolverhampton.

Tutto è accaduto nel finale: i padroni di casa si sono imposti per 2-1 con la rete decisiva arrivata nel recupero, quando un tiro di André è stato deviato da Gomez beffando Alisson. Solo poco prima, Salah aveva pareggiato il gol realizzato da Gomes per i Wolves al 33′.

I RISULTATI

Giornata 29

Martedì 3 Mar 2026

Bournemout   0- 0    Brentford

Everton   2 – 0   Burnley

Leeds   0 – 1   Sunderland

Wolves    2 – 1  Liverpool

Mercoledì 4 Mar 2026 2 0,30

Aston Villa Aston Villa   –     Chelsea Chelsea

Brighton n – Arsenal

Fulham – West Ham

Man. City  – Nottingham Forest

21,15   

Newcastle  – Man. United

Giovedì 5 Mar 2026

