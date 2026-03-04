Atalanta e la Coppa Italia: una storia di passione e speranze di trionfi

L’Atalanta è una delle realtà più solide e rispettate del calcio italiano.La squadra allenata da Raffaele Palladino , ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale Champions league (unica squadra italiana ncorca in corsa nella competizione europea) , e in Campionato , è ancora in corsa per un posto Champions per il prsossimo anno.

In bacheca la Dea può custodire Il trionfo dnella Coppa Italia del 1963

Il momento più glorioso dell’Atalanta in Coppa Italia risale alla stagione 1962-1963. Il 2 giugno 1963, allo stadio di San Siro a Milano, l’Atalanta conquistò il suo primo e finora unico trofeo nazionale battendo il Torino Football Club per 3-1 in finale. Protagonista assoluto fu Angelo Domenghini, autore di una storica tripletta.

Quella vittoria rappresentò un evento epocale per Bergamo: una squadra provinciale capace di alzare un trofeo importante contro club più blasonati.

Le finali recenti

Negli anni più recenti, l’Atalanta è tornata protagonista anche in Coppa Italia:

Finale 2019: sconfitta contro la Società Sportiva Lazio (2-0) allo Stadio Olimpico di Roma.

Finale 2021: ko contro la Juventus Football Club (2-1).

Finale 2024: nuova sconfitta contro la Juventus Football Club (1-0).

Un simbolo di identità

La Coppa Italia resta un capitolo speciale nella storia atalantina. Dal trionfo del 1963 alle finali del nuovo millennio, l’Atalanta ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, mantenendo forte il legame con il territorio e i suoi tifosi.

La Dea continua a inseguire un nuovo successo, con la stessa determinazione che ha sempre contraddistinto la sua storia, mercoledì alle ore 21,00 allo stadio Olimpico contro la Lazio nel match di andata si giocherà in 180 minuti la finalissima Coppa Italia.