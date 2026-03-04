Serie B : Rocchi contestato lascia Carrerese -Catanzaro scortato dalla Polizia

Non è stato un momento per gli Arbitri e facile da superare per il designatore Gianluca Rocchi . M omenti di grande tensione questa sera durante Carrarese-Catanzaro. L’ex Arbitro che era presente allo Stadio dei Marmi per giudicare la squadra arbitrale impegnata nella sfida, è stato infatti pesantemente contestato e poi aggredito verbalmente da alcuni tifosi di casa arrabbiati per alcune decisioni dubbie sul campo (in particolare il rigore fatto ribattere e poi segnato dagli ospiti nel recupero che ha fissato il risultato sul 3-3). Il designatore arbitrale, circondato dai tifosi, è stato quindi costretto a lasciare lo stadio scortato dalle forze dell’ordine.