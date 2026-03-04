Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Coppa Italia Frecciarossa: Lazio-Atalanta 2-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie B : Rocchi contestato lascia Carrerese -Catanzaro scortato dalla Polizia
Serie B – risultati 28a Giornata
Sere B , Frosinone -Pescara, due vigili del fuoco trasportati in ospedale pr scoppio di petardi

Serie B – risultati 28a Giornata

Marzo 4, 2026
scritto daRedazione

Martedì 3 marzo 2026

Padova-Spezia (19:00) 2-2 HIGHLIGHTS

24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 82’ Bonfanti (S)

Cesena-Monza (20:00) 1-3

25’ Azzi (M), 33’ Cuteone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)

Reggiana-Südtirol (20:00) 0-4

39’ Kofler (S), 83’ Pecorino (S), 86’ Casiraghi (S), 90’+3’ Merkaj (S)

Venezia-Avellino (20:00) 4-0

38’ Dagasso (V), 40’ autorete Reale (V), 44’ Busio (V), 90’+1’ Dagasso (V)

Virtus Entella -Modena (20:00) 2-1

45’ Del Lungo (VE), 45’+2’ Tonoli (M), 85’ Karic (VE)

Mercoledì 4 marzo 2026

Carrarese -Catanzaro (19:00) 3-3

3’ Melegoni (CA), 7’ autorete Illanes (CZ), 39’ Cassandro (CZ), 64’ Abiuso (CA), 76’ autorete Rispoli (CA), 90’+4’ autorete Pittarello (CZ)

Bari-Empoli (20:00) 2-1

42’ Rao (B), 45’+1’ Shpendi (E), 72’ Maggiore (B)

Frosinone-Pescara (20:00) 2-2

2’ Di Nardo (P), 33’ Di Nardo (P), 85’+1’ rigore Calò (F), 90’+4’ Raimondo (F)

Juve Stabia-Sampdoria (20:00) 1-1

80’ Correia (JS), 90’+3’ Di Pardo (S)

Palermo-Mantova (20:00) 2-1

2’ Ranocchia (P), 38’ Pohjanpalo (P), 68’ rigore Marras (M)

Classifica

Venezia 60

Monza 60

Frosinone 54

Palermo 51

Catanzaro 45

Modena 43

Juve Stabia 39

Cesena 38

Südtirol 37

Padova 34

Carrarese 31

Empoli 31

Avellino 30

Sampdoria 29

Reggiana 29

Virtus Entella 28

Mantova 27

Spezia 26

Bari 25

Pescara 21

Prossimo turno – 29a Giornata

Sabato 7 marzo 2026

Avellino-Padova (15:00)

Pescara-Bari (15:00)

Spezia-Monza (15:00)

Südtirol-Virtus Entella (15:00)

Venezia-Reggiana (17:15)

Modena-Cesena (19:30)

Domenica 8 marzo 2026

Catanzaro-Empoli (15:00)

Frosinone-Sampdoria (15:00)

Mantova-Juve Stabia (15:00)

Carrarese-Palermo (17:15)

Marzo 4, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie B : Rocchi contestato lascia Carrerese -Catanzaro scortato dalla Polizia

Marzo 4, 2026
Articolo successivo

Sere B , Frosinone -Pescara, due vigili del fuoco trasportati in ospedale pr scoppio di petardi

Marzo 4, 2026

Recommended for You

Serie B : Rocchi contestato lascia Carrerese -Catanzaro scortato dalla Polizia