Serie B – risultati 28a Giornata

Martedì 3 marzo 2026
Padova-Spezia (19:00) 2-2 HIGHLIGHTS
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 82’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza (20:00) 1-3
25’ Azzi (M), 33’ Cuteone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Reggiana-Südtirol (20:00) 0-4
39’ Kofler (S), 83’ Pecorino (S), 86’ Casiraghi (S), 90’+3’ Merkaj (S)
Venezia-Avellino (20:00) 4-0
38’ Dagasso (V), 40’ autorete Reale (V), 44’ Busio (V), 90’+1’ Dagasso (V)
Virtus Entella -Modena (20:00) 2-1
45’ Del Lungo (VE), 45’+2’ Tonoli (M), 85’ Karic (VE)
Mercoledì 4 marzo 2026
Carrarese -Catanzaro (19:00) 3-3
3’ Melegoni (CA), 7’ autorete Illanes (CZ), 39’ Cassandro (CZ), 64’ Abiuso (CA), 76’ autorete Rispoli (CA), 90’+4’ autorete Pittarello (CZ)
Bari-Empoli (20:00) 2-1
42’ Rao (B), 45’+1’ Shpendi (E), 72’ Maggiore (B)
Frosinone-Pescara (20:00) 2-2
2’ Di Nardo (P), 33’ Di Nardo (P), 85’+1’ rigore Calò (F), 90’+4’ Raimondo (F)
Juve Stabia-Sampdoria (20:00) 1-1
80’ Correia (JS), 90’+3’ Di Pardo (S)
Palermo-Mantova (20:00) 2-1
2’ Ranocchia (P), 38’ Pohjanpalo (P), 68’ rigore Marras (M)
Classifica
Venezia 60
Monza 60
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43
Juve Stabia 39
Cesena 38
Südtirol 37
Padova 34
Carrarese 31
Empoli 31
Avellino 30
Sampdoria 29
Reggiana 29
Virtus Entella 28
Mantova 27
Spezia 26
Bari 25
Pescara 21
Prossimo turno – 29a Giornata
Sabato 7 marzo 2026
Avellino-Padova (15:00)
Pescara-Bari (15:00)
Spezia-Monza (15:00)
Südtirol-Virtus Entella (15:00)
Venezia-Reggiana (17:15)
Modena-Cesena (19:30)
Domenica 8 marzo 2026
Catanzaro-Empoli (15:00)
Frosinone-Sampdoria (15:00)
Mantova-Juve Stabia (15:00)
Carrarese-Palermo (17:15)