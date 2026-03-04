Lazio, i 25 convocati da Sarri

Ecco i giocatori convocato dall’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, n vista della semifinale di andata di Coppa Italia, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma contro l’Atalanta. Questa la lista. Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel. Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli. Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor. Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.