Calendario Serie A, anticipi e posticipi fino alla 31a Giornata

29^ GIORNATA (dal 13 al 16 marzo)
TORINO-PARMA venerdì 13 marzo ore 20.45
INTER-ATALANTA sabato 14 marzo ore 15
NAPOLI-LECCE sabato 14 marzo ore 18
UDINESE-JUVENTUS sabato 14 marzo ore 20.45 (
VERONA-GENOA domenica 15 marzo ore 12.30
PISA-CAGLIARI domenica 15 marzo ore 15
SASSUOLO-BOLOGNA domenica 15 marzo ore 15
COMO-ROMA domenica 15 marzo ore 18 (
LAZIO-MILAN domenica 15 marzo ore 20.45
CREMONESE-FIORENTINA lunedì 16 marzo ore 20.45
30^ GIORNATA (dal 20 al 22 marzo)
CAGLIARI-NAPOLI venerdì 20 marzo ore 18.30
GENOA-UDINESE venerdì 20 marzo ore 20.45
PARMA-CREMONESE sabato 21 marzo ore 15
MILAN-TORINO sabato 21 marzo ore 18
JUVENTUS-SASSUOLO sabato 21 marzo ore 20.45
COMO-PISA domenica 22 marzo ore 12.30
ATALANTA-VERONA domenica 22 marzo ore 15
BOLOGNA-LAZIO domenica 22 marzo ore 15
ROMA-LECCE domenica 22 marzo ore 18 (
FIORENTINA-INTER domenica 22 marzo ore 20.45
31^ GIORNATA (dal 4 al 6 aprile)
LECCE-ATALANTA sabato 4 aprile ore 15 (°)
SASSUOLO-CAGLIARI sabato 4 aprile ore 15
VERONA-FIORENTINA sabato 4 aprile ore 18
LAZIO-PARMA sabato 4 aprile ore 20.45
CREMONESE-BOLOGNA domenica 5 aprile ore 15
PISA-TORINO domenica 5 aprile ore 18
INTER-ROMA domenica 5 aprile ore 20.45
UDINESE-COMO lunedì 6 aprile ore 15
JUVENTUS-GENOA lunedì 6 aprile ore 18
NAPOLI-MILAN lunedì 6 aprile ore 20.45
* Se l’Atalanta non va ai quarti di Champions spostata al 6/4 alle ore 15 e Udinese-Como anticipata alle 12.30 di lunedì