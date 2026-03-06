Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Formula1:- Gp Australia: Piastri meglior crono FP2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
ESCLUSIVA MV Capello: “Uomo derby? Il “vecchio” Modric. Leao voglio vederlo lottare”
Calendario Serie A, anticipi e posticipi fino alla 31a Giornata
Roma , Dybala , intervento esplorativo al ginocchio

Calendario Serie A, anticipi e posticipi fino alla 31a Giornata

Marzo 6, 2026
scritto daRedazione

29^ GIORNATA (dal 13 al 16 marzo)

    TORINO-PARMA venerdì 13 marzo ore 20.45

    INTER-ATALANTA sabato 14 marzo ore 15

    NAPOLI-LECCE sabato 14 marzo ore 18

    UDINESE-JUVENTUS sabato 14 marzo ore 20.45 (

    VERONA-GENOA domenica 15 marzo ore 12.30

    PISA-CAGLIARI domenica 15 marzo ore 15

    SASSUOLO-BOLOGNA domenica 15 marzo ore 15

    COMO-ROMA domenica 15 marzo ore 18 (

    LAZIO-MILAN domenica 15 marzo ore 20.45

    CREMONESE-FIORENTINA lunedì 16 marzo ore 20.45

30^ GIORNATA (dal 20 al 22 marzo)

    CAGLIARI-NAPOLI venerdì 20 marzo ore 18.30

    GENOA-UDINESE venerdì 20 marzo ore 20.45

    PARMA-CREMONESE sabato 21 marzo ore 15

    MILAN-TORINO sabato 21 marzo ore 18

    JUVENTUS-SASSUOLO sabato 21 marzo ore 20.45

    COMO-PISA domenica 22 marzo ore 12.30

    ATALANTA-VERONA domenica 22 marzo ore 15

    BOLOGNA-LAZIO domenica 22 marzo ore 15

    ROMA-LECCE domenica 22 marzo ore 18 (

    FIORENTINA-INTER domenica 22 marzo ore 20.45

31^ GIORNATA (dal 4 al 6 aprile)

    LECCE-ATALANTA sabato 4 aprile ore 15 (°)

    SASSUOLO-CAGLIARI sabato 4 aprile ore 15

    VERONA-FIORENTINA sabato 4 aprile ore 18

    LAZIO-PARMA sabato 4 aprile ore 20.45

    CREMONESE-BOLOGNA domenica 5 aprile ore 15

    PISA-TORINO domenica 5 aprile ore 18

    INTER-ROMA domenica 5 aprile ore 20.45

    UDINESE-COMO lunedì 6 aprile ore 15

    JUVENTUS-GENOA lunedì 6 aprile ore 18

    NAPOLI-MILAN lunedì 6 aprile ore 20.45

* Se l’Atalanta non va ai quarti di Champions spostata al 6/4 alle ore 15 e Udinese-Como anticipata alle 12.30 di lunedì

Marzo 6, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

ESCLUSIVA MV Capello: “Uomo derby? Il “vecchio” Modric. Leao voglio vederlo lottare”

Marzo 6, 2026
Articolo successivo

Roma , Dybala , intervento esplorativo al ginocchio

Marzo 6, 2026

Recommended for You

F1 , Melborne FP2 Gran Premio d’Australia: do Leclerc in FP1, primo ‘graffio’ di Piastri nelle seconde libere