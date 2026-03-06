Napoli, Elmas:”sono smepre pronto e contento per la vittoria”

“Mi avete detto che avrei segnanto prima della partita. Quando non segni diuventa difficile. Sono sempre pronto e contento per la vittoria”

In un’annata che avete affronatato con tanti infortuni, la vittoria di questa sera , vi da fiducia”

“ Si abbiamo vinto la Suopercoppa, adesso stiamo lavorando , oggi mancavano McTominay e Lobotka. Oggi però è stato importanbte vincere contro il Torino. Speriamo di mantenere il gruppo compatto”.

Tu capisci di calcio lo ha detto Conte, ti sento più cetrocampista o nel ruolo più avanzato”

Tutti sanno che sono trequartista. Do il mio contributo come serve alla s quadra e come mi dice il mister”. Cos’ Elmas ai microfoni Dazn.