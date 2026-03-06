Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale : NAPOLI- TORINO 2-1 – Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A: Napoli- Torino 2-1, Alisson Santos -Elmas , accorcia Adams
Napoli, Elmas:”sono smepre pronto e contento per la vittoria”
Napoli, Conte:"sono stati tutti bravi"

Napoli, Elmas:”sono smepre pronto e contento per la vittoria”

Marzo 6, 2026
scritto daRedazione

“Mi avete detto che avrei segnanto prima della partita. Quando non segni diuventa difficile. Sono sempre pronto e contento per la vittoria”

In un’annata che avete affronatato con tanti infortuni, la vittoria di questa sera , vi da fiducia”

“ Si abbiamo vinto la Suopercoppa, adesso stiamo lavorando , oggi mancavano McTominay e Lobotka. Oggi però è stato importanbte vincere contro il Torino. Speriamo di mantenere il gruppo compatto”.

Tu capisci di calcio lo ha detto Conte, ti sento più cetrocampista o nel ruolo più avanzato”

Tutti sanno che sono trequartista. Do il mio contributo come serve alla s quadra e come mi dice il mister”. Cos’ Elmas ai microfoni Dazn.

Marzo 6, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A: Napoli- Torino 2-1, Alisson Santos -Elmas , accorcia Adams

Marzo 6, 2026
Articolo successivo

Napoli, Conte:"sono stati tutti bravi"

Marzo 6, 2026

Recommended for You