Mercedes show a Melbourne: Russell in pole nel GP d’Australia

Qualifiche dominate dalla Mercedes-AMG Petronas Formula One Team sul circuito di Albert Park Circuit: George Russell firma il miglior tempo e partirà davanti a tutti nel Gran Premio d’Australia di Formula 1. Prima fila completata da Andrea Kimi Antonelli.
Alle spalle delle Frecce d’Argento si piazza la sorpresa Isack Hadjar con la Red Bull Racing, mentre la Scuderia Ferrari di Charles Leclerc chiude la seconda fila. Attese per la gara a Melbourne, con un gruppo compatto pronto alla battaglia.
La nuova stagione di Formula 1 si apre con il segno della Mercedes. Nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, sul veloce tracciato cittadino dell’Albert Park Circuit, è George Russell a conquistare la pole position grazie a un giro perfetto che lo porta davanti a tutti sulla griglia di partenza.
Il pilota britannico ha costruito la sua pole con grande autorità, risultando tra i più veloci già nelle prime fasi della sessione e piazzando l’affondo decisivo nel Q3. Il tempo finale gli permette di precedere il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, autore di una prestazione eccellente che regala alla Mercedes-AMG Petronas Formula One Team una preziosa prima fila tutta d’argento.
Alle spalle delle Mercedes si inserisce la sorpresa di giornata: Isack Hadjar, che porta la Red Bull Racing in terza posizione dopo una qualifica sempre competitiva. Subito dietro troviamo la Scuderia Ferrari di Charles Leclerc, quarto e pronto a sfruttare ogni occasione in gara.
Completa la top five l’idolo di casa Oscar Piastri con la McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris. Più indietro invece l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che non è riuscito a trovare il giro ideale nel momento decisivo delle qualifiche.
Weekend complicato, infine, per il campione del mondo Max Verstappen, costretto a inseguire dopo una sessione difficile.
La prima qualifica della stagione lancia un segnale chiaro: la Mercedes sembra aver ritrovato competitività e punta a recitare un ruolo da protagonista. La gara di Melbourne promette spettacolo, con Ferrari, McLaren e Red Bull pronte a dare battaglia sin dal via.
La griglia di partenza del GP Australia di F1 2026
1ª fila: George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes)
2ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)
3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)
4ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls)
5ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi)
6ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Ollie Bearman (Haas)
7ª fila: Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine)
8ª fila: Alexander Albon (Williams), Franco Colapinto (Alpine)
9ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac)
10ª fila: Valtteri Bottas (Cadillac), Max Verstappen (Red Bull)
11ª fila: Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin)
A cura di Alessio Morra
/