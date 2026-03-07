Sinner domina Svrcina a Indian Wells: vittoria netta e pass per il terzo turno

(Serena Albino) – Ottimo esordio per Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha superato con grande autorità il ceco Dalibor Svrcina con il punteggio di 6-1, 6-1 in poco più di un’ora di gioco, qualificandosi così per il terzo turno del torneo californiano.

La partita è stata a senso unico fin dalle prime battute. Dopo un iniziale equilibrio nei primi giochi, Sinner ha preso il controllo degli scambi grazie alla profondità dei colpi da fondo e a un servizio molto efficace. Dall’1-1 del primo set, l’azzurro ha infilato una lunga serie di giochi consecutivi che hanno praticamente chiuso il match.

Svrcina ha provato a variare il ritmo e a spingere con il rovescio, ma non è riuscito a contenere l’intensità e la precisione del numero uno italiano. Sinner ha gestito gli scambi con grande sicurezza, limitando gli errori e sfruttando quasi ogni occasione in risposta.

Il punteggio finale, 6-1 6-1, fotografa perfettamente l’andamento dell’incontro: una prestazione solida e convincente che conferma l’ottimo momento di forma del campione altoatesino.

Con questa vittoria, Sinner accede al terzo turno di Indian Wells, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov, avversario talentuoso ma incostante. Sarà una sfida interessante, soprattutto sul piano della potenza da fondo campo.

Per Sinner, intanto, l’esordio nel cosiddetto “quinto Slam” non poteva essere più convincente.