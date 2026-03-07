Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale : NAPOLI- TORINO 2-1 – Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Mercedes show a Melbourne: Russell in pole nel GP d’Australia
Sinner domina Svrcina a Indian Wells: vittoria netta e pass per il terzo turno
Al via le Paralimpiadi Invernali Milano - Cortina 2026

Sinner domina Svrcina a Indian Wells: vittoria netta e pass per il terzo turno

Marzo 7, 2026
scritto daSerena Albino

(Serena Albino) – Ottimo esordio per Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha superato con grande autorità il ceco Dalibor Svrcina con il punteggio di 6-1, 6-1 in poco più di un’ora di gioco, qualificandosi così per il terzo turno del torneo californiano.

La partita è stata a senso unico fin dalle prime battute. Dopo un iniziale equilibrio nei primi giochi, Sinner ha preso il controllo degli scambi grazie alla profondità dei colpi da fondo e a un servizio molto efficace. Dall’1-1 del primo set, l’azzurro ha infilato una lunga serie di giochi consecutivi che hanno praticamente chiuso il match.

Svrcina ha provato a variare il ritmo e a spingere con il rovescio, ma non è riuscito a contenere l’intensità e la precisione del numero uno italiano. Sinner ha gestito gli scambi con grande sicurezza, limitando gli errori e sfruttando quasi ogni occasione in risposta.

Il punteggio finale, 6-1 6-1, fotografa perfettamente l’andamento dell’incontro: una prestazione solida e convincente che conferma l’ottimo momento di forma del campione altoatesino.

Con questa vittoria, Sinner accede al terzo turno di Indian Wells, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov, avversario talentuoso ma incostante. Sarà una sfida interessante, soprattutto sul piano della potenza da fondo campo.

Per Sinner, intanto, l’esordio nel cosiddetto “quinto Slam” non poteva essere più convincente.

Marzo 7, 2026
scritto daSerena Albino
Articolo precedente

Mercedes show a Melbourne: Russell in pole nel GP d’Australia

Marzo 7, 2026
Articolo successivo

Al via le Paralimpiadi Invernali Milano - Cortina 2026

Marzo 7, 2026

Recommended for You

Indian Wells, Itali: avanti Cobolli, fuori Musetti e Berrettini

Dubay Atp500: Bolelli -Vavassori , ok alla prima

Atp Doha , Sinner batte Popyrin e vola in semfinale

Tennis, Berrettini esordio con vittoria atp500 di Rio de Janeiro

Tennis Atp Doha: Sinner , buona la prima. Battuto Machac

Tennis, a Rotterdam il duo azzurro Bolelli-Vavassori in finale

Australian Open: la resurrezione di Novak Djokovic, campione senza tempo…