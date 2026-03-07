Roma, Gasperini:”le prossime due settimane non saranno decisive”

Il momento decisivo sarà maggio“. Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida della sua Roma contro il Genoa a Marassi: ” Non si possono fare previsioni ora, adesso sono tutte gare importanti, dalla coppa al campionato. Fare calcoli ora non serve a niente. Speriamo solo non ci tocchino altri infortuni. Si guarda di volta in volta, ma ci sarà bisogno di tutti, anche di Arena, ma non so quando e dove. Io ora conosco bene Genova e il Genoa, non dobbiamo fare altri pensieri. A Marassi non è facile”.