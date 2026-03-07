Como Fabregas:”la squadra ha dimostrato di essere di pasta dura”

Sapevamo che sarebve stata un apartita difficile. Penso che oggi questa squadra ha dimostrato di una pasta dura con la giusta mentalità per questo sono molto contento, veniamo da tanti math imprtanti pèer questo è una vittoria che mi fa felice”. Così Cesc Fabregas ai microfoni Dazn dopo la vittoria 2-1 contro il Cagliari.

Il Como è stato meno brillante , ma gli ultimi venti minuti li avete giocato da tante squadre. Si parla tanto di te , ma vogliamo parlare di Butez?

“Si sono d’acordo , a volte si sottovaluta alcune sceklte , abbiamo speso , si , ma abbiamo preso giocatori importanti , Diego Carlos , Kempf e Butez. Lui ha una grande volontà di imparare , e lui stadimostrando di essere un leader. E’ pronto per la Nazionale.

” Abbiamo giocato come volevano loro , non hanno tagliato l’erba e non hanno bagnayto il campo , ma noi abbiamo giocato con la loro stessa idea. Comunque faccio i complimenti a Fabio Pisacane , sta facendo un buon lavoro a Cagliari”