Indian Wells : Cobolli si arrende a Tiafoe

Nel terzo turno del torneo californiano è arrivata la resa di Fabio Cobolli contro lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 22. In un match dominato dall’americano, Cobolli non è riuscito a trovare continuità e ha ceduto con un netto 6‑1, 6‑2 in 68 minuti. La differenza di ritmo e di percentuale di prime palle in campo (Tiafoe ha dominato con un’alta efficacia) ha reso difficile la risposta per l’italiano, che ha cercato di rientrare in partita soprattutto nella fase iniziale del secondo set, ma senza successo.