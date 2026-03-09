Indian Wells 2026: Sinner batte Shapovalov in un match spettacolare

Una sfida ad alta tensione ha infiammato il pubblico del BNP Paribas Open: Jannik Sinner ha superato Denis Shapovalov in un match che resterà negli annali per intensità e spettacolo.

Il numemro 2 del Mondo ha mostrato grande maturità, gestendo i momenti chiave con freddezza e precisione. Il primo set è stato equilibrato, con break e controbreak che hanno tenuto gli spettatori col fiato sospeso, ma Sinner ha saputo sfruttare le sue armi migliori: un servizio incisivo e un rovescio potente e profondo.

Shapovalov ha risposto con il suo consueto stile aggressivo, colpi esplosivi e grande velocità di gioco. Il canadese ha spinto fino all’ultimo punto, costringendo Sinner a difendersi su ogni scambio. Tuttavia, l’azzurro ha mantenuto la calma nei momenti decisivi, chiudendo il match con il [punteggio finale 6-3 , 6-2 ], assicurandosi l’accesso al prossimo turno del torneo.

“È stato un match difficile, Denis è un avversario molto duro”, ha commentato Sinner al termine dell’incontro. “Sono felice di essere riuscito a restare concentrato e a portare a casa la vittoria”.

Con questa prestazione, Sinner conferma il suo ruolo di protagonista tra i giovani del circuito ATP e continua la sua corsa verso le fasi finali di Indian Wells, promettendo altre sfide avvincenti per gli appassionati di tennis.