Il Calcio esagerato: Milan-Inter 1-0, Bastoni fischiato a San Siro: il difensore nerazzurro nel mirino dei tifosi

Il Derby della Madonnina si chiude con la vittoria di misura del Milan sull’Inter, ma oltre al risultato finale a far discutere è stato anche il clima sugli spalti di San Siro. Durante diversi momenti della partita, infatti, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni è stato bersaglio dei fischi dei tifosi rossoneri ogni volta che toccava il pallone.
Fin dai primi minuti del match il centrale dell’Inter è stato accolto da una pioggia di fischi proveniente dal settore occupato dai sostenitori del Milan.
Bastoni , uscito dal terreno di gioco per infortunio nella rorpesa. Un clima acceso, tipico delle grandi sfide cittadine, che ha accompagnato quasi ogni intervento del difensore nerazzurro.