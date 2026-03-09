Il Calcio esagerato: Milan-Inter 1-0, Bastoni fischiato a San Siro: il difensore nerazzurro nel mirino dei tifosi

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 9, 2026
Il Derby della Madonnina si chiude con la vittoria di misura del Milan sull’Inter, ma oltre al risultato finale a far discutere è stato anche il clima sugli spalti di San Siro. Durante diversi momenti della partita, infatti, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni è stato bersaglio dei fischi dei tifosi rossoneri ogni volta che toccava il pallone.

Fin dai primi minuti del match il centrale dell’Inter è stato accolto da una pioggia di fischi proveniente dal settore occupato dai sostenitori del Milan.

Bastoni , uscito dal terreno di gioco per infortunio nella rorpesa. Un clima acceso, tipico delle grandi sfide cittadine, che ha accompagnato quasi ogni intervento del difensore nerazzurro.

Marzo 9, 2026
